Aurelio De Laurentiis | I killer del cinema in sala? Serie tv e intellettualismi

un ritratto autentico di passione, creatività e lungimiranza. Con il suo spirito innovativo e la sua visione senza limiti, De Laurentiis continua a essere un faro nel mondo del cinema e dello spettacolo, ispirando nuove generazioni di artisti e imprenditori. Un vero esempio di come la cultura possa unire passioni diverse, trasformando sogni in realtà palpabili. E questo è solo l’inizio di ciò che ha ancora da raccontarci.

Un leone della settima arte, un vulcano di idee, un produttore dalla schiettezza disarmante. Aurelio De Laurentiis, 76 anni, è ancora quel visionario che ha trasformato 400 film in sogni, e molte pellicole in leggenda. Con due scudetti cuciti non solo sulla maglia del Napoli, ma nell’anima di una città che lo adora, il patron della Filmauro si presenta agli Stati Generali della Cultura promossi da Regione Campania, Scabec e Sole 24Ore, e regala una masterclass di cinema, politica e glamour. "I film neorealisti erano belli, piacevano alla critica, riconquistarono la stima dell’Europa per l’Italia, ma le sale erano vuote. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aurelio De Laurentiis: "I killer del cinema in sala?. Serie tv e intellettualismi"

In questa notizia si parla di: aurelio - laurentiis - cinema - killer

Lo scudetto del Napoli di Aurelio De Laurentiis - Lo scudetto del Napoli di Aurelio De Laurentiis rappresenta un capitolo fondamentale nella storia azzurra, precedendo anche quello di Antonio Conte.

Alla presentazione dei due ritiri avvenuta oggi a Palazzo Petrucci, Aurelio ha praticamente ufficializzato l'arrivo di De Bruyne e un mercato pirotecnico per affrontare al meglio 4 competizioni. Bene così. RDI Vai su Facebook

Aurelio De Laurentiis: I killer del cinema in sala?. Serie tv e intellettualismi; Vacanze di Natale 90: il cult dei cinepanettoni torna al cinema in Italia, le date; Io Uccido: il romanzo di Faletti diventa una serie TV americana.

Aurelio De Laurentiis: "I killer del cinema in sala?. Serie tv e intellettualismi" - Aurelio De Laurentiis, 76 anni, è ancora quel visionario che ha trasformato 400 film in sogni, e molte pell ... Secondo msn.com

De Laurentiis, "il cinema intellettuale non porta nulla" - Devo cercare di dare un'opera che accontenti tutti, non soltanto pochi eletti, quindi bandisco il cinema in ... Segnala ansa.it

De Laurentiis: “Successo calcio frutto esperienza nel cinema. Come dice Conte…” - Le parole di Aurelio De Laurentiis intervenendo agli Stati Generali della cultura in corso a Napoli, promossi dal Sole 24 Ore ... Da msn.com