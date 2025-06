Aumento prezzi petrolio e gas | governo pronto a intervenire in caso di escalation

In un contesto di crescente incertezza internazionale, il governo italiano si prepara a intervenire prontamente per contenere gli aumenti dei prezzi del petrolio e del gas, segno della preoccupazione per le ripercussioni economiche e sociali. Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ribadisce la massima attenzione del governo, sottolineando che l'eventuale escalation potrebbe scatenare effetti a catena imprevedibili. La stabilità energetica resta una priorità , e la situazione richiede vigilanza costante...

"E' chiaro che come governo abbiamo la massima attenzione rispetto a quanto sta accadendo, come tutte le volte che scoppia una guerra la preoccupazione c'è". Lo afferma ad Affaritaliani.it il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dopo gli aumenti del prezzo petrolio e del gas seguiti agli sviluppi del conflitto tra Israele e Iran. "Non dimentichiamoci poi che il conflitto può anche far scattare un effetto di speculazione sui mercati, come abbiamo già visto in passato. Al momento un aumento dell'8% circa del petrolio e del 5% circa del gas è ancora contenuto, ma la valutazione va fatta a livello europeo.

