Aumento delle tariffe elettriche | condizionatori e ventilatori pesano sulle bollette

Con l’arrivo del caldo, accendere condizionatori e ventilatori diventa una necessità, ma anche una sfida per le finanze di famiglie e aziende. L’aumento delle tariffe elettriche sta già pesando sulle bollette, con effetti che si fanno sentire immediatamente. Consumerismo No profit e WeGroup monitorano con attenzione questa dinamica, evidenziando come il clima torrido possa trasformarsi in una vera e propria impennata dei costi energetici. È fondamentale sapere come affrontare questa situazione per tutelare il portafoglio.

Con il caldo si iniziano ad accendere condizionatori e ventilatori in casa e negli uffici con effetti pesanti attesi sulle tasche dei consumatori. Lo dicono Consumerismo No profit e WeGroup, piattaforma specializzata dedicata a consumatori e aziende, che stanno monitorando l'andamento delle tariffe elettriche. L'accensione degli impianti di climatizzazione avviene proprio quando i prezzi dell'energia elettrica registrano rialzi sul mercato. - spiegano Consumerismo e WeGroup - Secondo i dati del Gme, l'elettricità è passata da una media di 93,58 euro al MWh di maggio a una media di 104,5 euro al MWh a giugno, segnando un incremento del +11,7% in un solo mese.

