Aumenta il caldo africano | bollino rosso in 11 città Ecco quali

L’estate torna a farsi sentire con il massimo della sua intensità: il caldo africano si intensifica, portando un bollino rosso in 11 città italiane. Domenica si preannuncia rovente e afosa, con le autorità sanitarie pronte a intervenire per tutelare la salute dei cittadini. Scopriamo insieme quali sono le città coinvolte e i consigli utili per affrontare al meglio questa ondata di calore estremo.

Domenica con caldo afoso in molte città italiane, alcune delle quali con il livello di allerta 3 che corrisponde al bollino rosso: ecco quali e i consigli del ministero della Salute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aumenta il caldo africano: bollino rosso in 11 città. Ecco quali

