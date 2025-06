Auguri Guccini | compie 85 anni tra canzoni poesie e libri

Oggi celebriamo gli 85 anni di Francesco Guccini, maestro indiscusso di musica e poesia, testimone autentico delle trasformazioni sociali italiane. Con le sue canzoni, poesie e libri ha dipinto con parole e melodie un’Italia intima e complessa, lasciando un segno indelebile nel cuore di generazioni. Un viaggio tra nostalgia e riflessione, tra montagna e città, che continua a ispirare e emozionare. Buon compleanno, Maestro: il suo talento è eterno.

Bologna, 14 giugno 2025 – Buon compleanno, Maestro. È proprio il caso di dirlo, perché oggi per Francesco Guccini sono 85. Cantore sensibile, cronista di un Paese in trasformazione – sarà forse anche per quel breve periodo da giornalista –. Nasce a Modena il 14 giugno 1940 e cresce "tra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia.". Ritornano più volte nelle opere gli anni dell'infanzia sulle montagne dell'Appennino tosco-emiliano: a Pàvana, dai nonni paterni, ci si trasferisce con la mamma quando suo padre Ferruccio viene chiamato alle armi. L'affermazione come musicista arriva negli anni Sessanta.