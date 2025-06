Attraversa i binari nonostante il divieto e viene investita dal treno | 17enne ricoverata d’urgenza in ospedale e operata L’incidente alla stazione di Lavinio

Un gesto rischioso ha cambiato la vita di una 17enne a Lavinio, quando ha attraversato i binari nonostante il divieto e è stata investita dal treno. Fortunatamente, grazie alle tempestive cure mediche, le sue condizioni stanno migliorando.

Fortunatamente migliorano le condizioni della ragazza di 17 anni investita dal treno Nettuno – Roma mentre cercava di attraversare il binario lo scorso giovedì 12 Giugno. L'Incidente e le Condizioni della Vittima. La giovane, che stava cercando di attraversare il binario nonostante il sistema di sicurezza fosse attivo, è stata colpita dal treno che transitava sulla linea. Le sue condizioni inizialmente sembravano gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. I soccorritori sono intervenuti prontamente, trasportando la ragazza in ospedale, dove è stata operata per traumi alle gambe.

