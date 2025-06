Atto dovuto ma sconcertante | indagati gli agenti che hanno arrestato gli assassini di Legrottaglie

Un atto dovuto o un’ingiustizia? Mentre il paese piange il coraggioso Brigadiere Legrottaglie, si accendono le polemiche sull’avviso di garanzia ai poliziotti coinvolti nell’arresto degli assassini. Un episodio sconcertante che mette in discussione il rispetto delle regole e la tutela di chi ogni giorno rischia la vita per la sicurezza collettiva. La vicenda aperta solleva interrogativi cruciali sulla giustizia e sul valore del sacrificio.

"Atto dovuto", si legge nei resoconti di queste ore, ma resta sconcertante. Nel giorno del funerale del Brigadiere Capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie, alla presenza del presidente Mattarella, piomba l'avviso di garanzia nei confronti dei due poliziotti che sono intervenuti dopo l'uccisione del carabiniere e hanno avuto uno scontro a fuoco con gli assassini, uno dei quali è morto. Per gli agenti in questione una pietra uno stop immeritato alla carriera: promozioni bloccate fino alla fine dell'iter giudiziario (che in Italia dura parecchi anni). Almeno il pagamento delle spese processuali sarà garantito, grazie al decreto sicurezza del governo Meloni.

In questa notizia si parla di: atto - dovuto - sconcertante - indagati

