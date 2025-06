Attività aggiuntive Ancodis | Da luglio migliaia di docenti in attesa dei modestissimi pagamenti Ecco le nostre richieste

Da luglio, migliaia di docenti hanno dedicato ore e energie a formazione e attività aggiuntive, contribuendo con impegno straordinario al successo delle scuole. Tuttavia, i modestissimi pagamenti ancora attendono di essere saldati. È ora di fare chiarezza e richiedere ciò che spetta a chi ogni giorno investe passione e professionalità nel sistema scolastico. Ecco le nostre richieste per riconoscere il loro valore e garantire giustizia.

"In ogni scuola, migliaia di docenti, a diverso titolo impegnati, hanno svolto ore ed ore di formazione, quotidianamente hanno messo in campo professionalità, energie e certamente una grande quantità di lavoro aggiuntivo in termini di tempo e di impegno": lo ricorda in una nota Rosolino Cicero, presidente Ancodis, che aggiunge: "Ogni dirigente scolastico, ogni direttore Sga, ogni comunità scolastica può certificare tutto questo imponente lavoro che certamente lascerà una traccia indelebile in ciascuna realtà scolastica".