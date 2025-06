Attenzione a questo bonus in realtà è una truffa | di cosa si tratta

Attenzione: una truffa masquerata da bonus sta mettendo in allerta i cittadini italiani. Con promesse allettanti e false opportunità, questa frode si nasconde tra le offerte legittime, ma chi cade nel tranello rischia di perdere soldi e dati sensibili. Recentemente sono state denunciate diverse persone alla Polizia di Stato, che mette in guardia contro le insidie di queste truffe, come quella legata allo Spid. Leggi tutto per scoprire come proteggerti.

C’è una truffa che viene spacciata per bonus, bisogna prestare la massima attenzione: già diverse persone sono state denunciate alla Polizia di Stato Negli ultimi tempi circolano tante truffe che mettono paura ai cittadini e che possono portare alla perdita dei propri soldi. L’ultima trovata riguarda quella dello Spid, dove sono state denunciate una decina. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Attenzione a questo bonus, in realtà è una truffa: di cosa si tratta

