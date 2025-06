Attacco sull' Iran vescovi toscani in fuga Lojudice | Siamo in attesa

Attacco sull’Iran, vescovi toscani in fuga. Lo giudice accende i riflettori su una realtà complessa e senza precedenti: un pellegrinaggio segnato da eventi imprevisti che scuotono la Chiesa e il mondo intero. «Per il nostro cammino stiamo vivendo un epilogo inatteso, non solo per noi ma per tutti», afferma il cardinale Lojudice. Resta in attesa di sviluppi cruciali che potrebbero cambiare il corso di questa vicenda.

“Per il nostro pellegrinaggio stiamo vivendo un epilogo non atteso da nessuno, certamente non da noi ma neanche da tutto il mondo”. Così questa mattina il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana, ha illustrato la situazione dei vescovi toscani, ancora ad. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Attacco sull'Iran, vescovi toscani in fuga. Lojudice: “Siamo in attesa”

In questa notizia si parla di: vescovi - toscani - lojudice - attacco

Lojudice guida i vescovi toscani in Terra Santa - Lo prejudice guida i vescovi toscani in Terra Santa, un pellegrinaggio di solidarietà e fede che si svolgerà fino al 13 giugno.

#TG2000 - Vescovi #Toscana bloccati in #Giordania da attacco #Israele. Card. Lojudice: “Stiamo bene” #13giugno #Iran #guerra #Teheran #Israel #Netanyahu #Khamenei #MedioOriete #TV2000 #News @UCSCEI @Toscanaoggi @tg2000it Vai su X

Vescovi toscani bloccati in Terra Santa dopo l’attacco di Israele all’Iran. Trasferimento in Giordania https://www.firenzepost.it/2025/06/13/vescovi-toscani-bloccati-in-terra-santa-dopo-lattacco-di-israele-alliran-trasferimento-in-giordania/ Approfondimento, Cron Vai su Facebook

Attacco sull'Iran, vescovi toscani in fuga. Lojudice: “Siamo in attesa”; Vescovi toscani in attesa di tornare in Italia, Lojudice: “Preghiamo, il futuro non è roseo”; Vescovi toscani guidati dal cardinale Lojudice bloccati in Israele: emergenza dopo l’attacco e il blocco di Gerusalemme. La situazione.

Vescovi toscani in Terra Santa,card.Lojudice 'Stiamo tutti bene' - Queste le parole del cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana, che guida la delegazione dei vescovi toscani partiti il 9 giugno scorso per un pellegrinaggio in ... Segnala msn.com

Attacco Israele su Iran: vescovi toscani ad Amman. Card. Lojudice, “epilogo inatteso per pellegrinaggio. Appena possibile rientreremo in Italia” - “Per il nostro pellegrinaggio stiamo vivendo un epilogo non atteso da nessuno, certamente non da noi ma neanche da tutto il mondo”. Secondo agensir.it

Vescovi toscani a Gerusalemme. Sveglia all’alba dopo l’attacco: "Tranquilli, stiamo tutti bene" - La delegazione, che sarebbe dovuta rientrare in serata da Tel Aviv, trasferita in Giordania . msn.com scrive