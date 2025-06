Attacco missilistico dell' Iran su Israele | Haifa e Tel Aviv nel mirino Una donna uccisa da un missile nella Bassa Galilea

In un clima di tensione crescente, l’attacco missilistico dell’Iran su Israele ha scosso Haifa e Tel Aviv, segnando un nuovo capitolo nel conflitto regionale. La popolazione è stata chiamata a rifugiarsi, mentre i sistemi di difesa si attivano per contenere la minaccia. L’orizzonte si riempie di incognite: cosa riserva il futuro in questa escalation di violenza?

L'esercito israeliano rende noto che poco fa missili sono stati lanciati dall'Iran verso Israele. I sistemi di difesa stanno entrando in azione. L'Idf ha avvisato la popolazione di entrare immediatamente nei rifugi. L'Iran annuncia l'inizio del lancio di nuovi missili contro Israele, lo riferisce la tv di Stato iraniana. Allarmi ed esplosioni sono stati uditi nel nord di Israele poco dopo.

