Attacco israeliano a Teheran | 60 morti tra cui 20 bambini Uccisi nove scienziati nucleari iraniani

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo drammatico picco con un devastante attacco a Teheran, che ha mietuto 60 vittime, tra cui 20 bambini innocenti. Nelle operazioni militari, le forze israeliane affermano di aver eliminato nove scienziati nucleari iraniani di grande importanza. La regione si trova sull’orlo di un conflitto che minaccia di coinvolgere l’intera area...

Circa 60 persone, tra cui 20 bambini, sono state uccise in un attacco israeliano a un complesso residenziale nella capitale iraniana Teheran. Lo riferisce la televisione di Stato iraniana. Intanto, le forze di difesa israeliane (Idf) riferiscono di aver ucciso nove importanti scienziati ed esperti nucleari durante gli attacchi di ieri contro l' Iran.

Con un attacco su larga scala, nella notte del 13 giugno 2025, Israele ha colpito l'Iran. Una serie di raid aerei e atti di sabotaggio che hanno avuto come target gli scienziati iraniani sospettati di lavorare a una bomba nucleare, il programma di missili balistici di

"ProseguirĂ per giorni", dichiara Netanyahu dopo l'attacco lanciato all'Iran. Il Ministro Tajani convoca una riunione d'emergenza alla Farnesina per le 07:30. Nel video il bilancio del primo ministro israeliano, dopo il primo attacco su militari e

