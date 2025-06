Attacco Israele in Iran funzionari di Tel Aviv | Trump era d' accordo ha nascosto il suo ok per aumentare l' effetto sorpresa

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, sollevando interrogativi sulle vere responsabilità e sulle strategie dietro l’attacco. Mentre la Casa Bianca smentisce ogni coinvolgimento diretto di Trump, quest’ultimo elogia l’azione come un “grande successo”, evocando possibilità di apertura diplomatica. Un quadro complesso che potrebbe segnare una svolta negli equilibri mediorientali, lasciando il mondo a chiedersi se questa mossa possa davvero favorire la pace o alimentare nuovi conflitti.

La Casa Bianca non conferma questa versione e insiste sull'unilateralità dell'attacco, ma dopo l'attacco Trump ha parlato di "grande successo", sottolineando che l'azione israeliana potrebbe "aumentare" le chance di un accordo e contribuire a convincere l’Iran a rinunciare completamente all’arricchi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attacco Israele in Iran, funzionari di Tel Aviv: "Trump era d'accordo, ha nascosto il suo ok per aumentare l'effetto sorpresa"

In questa notizia si parla di: attacco - iran - trump - accordo

