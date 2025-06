Attacco in Iran | Israele per vincere è pronto a finire il lavoro sporco

Le tensioni tra Iran e Israele sono esplose in un nuovo capitolo drammatico, con segnali di un possibile attacco decisivo da parte di Gerusalemme. Dalla controversa risoluzione sul nucleare iraniano fino alle recenti provocazioni, la regione si avvia verso una crisi ancora più profonda. Ma cosa sta realmente succedendo? Scopriamo insieme gli sviluppi e le implicazioni di questo scenario inquietante.

Dalla risoluzione sul nucleare anti iraniana fino all'attacco da parte di Israele: cosa sta succedendo L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Attacco in Iran: Israele per vincere è pronto a finire il lavoro sporco

In questa notizia si parla di: attacco - israele - iran - vincere

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

L'ayatollah Ali Khamenei ha promesso agli iraniani la vittoria su Israele. "La Repubblica Islamica trionferà sul regime sionista, per volontà di Dio", ha detto la guida suprema nell'Iran nel discorso televisivo con cui ha annunciato la rappresaglia dopo l'attacco isr Vai su Facebook

L’inizio della fine | L’attacco israeliano, e l’ipotesi di una crisi di regime in Iran; Quanto può far male l'Iran a Israele? L'analisi di Lucio Caracciolo; Israele vs. Iran.

Guerra Israele-Iran, ancora missili su Tel Aviv. Teheran: «Colpiremo tutti i Paesi che difenderanno Israele». E annuncia nuovi raid - Alcune ore dopo la vendetta iraniana: almeno cento missili lanciati, forti ... Segnala ilmessaggero.it

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari e militari. Teheran: "E' dichiarazione di guerra" - Lanciata l'operazione 'Rising Lion': uccisi capo di stato maggiore, comandante dei Pasdaran e vertici dell'aviazione durante una riunione. Scrive adnkronos.com

Quanto può far male l'Iran a Israele? L'analisi di Lucio Caracciolo - Mentre è in corso un attacco missilistico dell'Iran e a Israele, una prima rappresaglia dopo l' attacco dello Stato ebraico alla Repubblica isalmica, a Otto e mezzo, su La7, Lilli Gruber chiede a Luci ... Secondo tg.la7.it