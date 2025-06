Attacco a Isreale 3 morti e 80 feriti

Un grave escalation nei conflitti mediorientali: questa mattina, un attacco iraniano ha provocato tre vittime e circa ottanta feriti in Israele, tra cui diversi gravemente. Le esplosioni hanno scosso Tel Aviv, aggiungendo ulteriore tensione alla delicata situazione regionale. La nostra attenzione è rivolta a seguire gli sviluppi di questa crisi e agli sforzi internazionali per una rapida de-escalation.

8.05 E' salito a tre morti e circa 80 feriti il bilancio degli attacchi iraniani contro Israele. Lo ha reso noto il servizio medico d' emergenza israeliano (Magen David Adom), aggiungendo che diverse altre persone sono gravemente ferite. Almeno una donna morta e molti feriti anche a Tel Aviv dove le esplosioni sono state molte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Attacco Israele, a Teheran 78 morti 329 feriti - L'attacco di Israele sulla capitale dell'Iran ha provocato 78 morti tra i residenti e 329 feriti. Lo riporta ansa.it