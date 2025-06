attacco a Isfahan: i vincoli della strategia di Israele contro il nucleare iraniano. Dopo un'intera giornata di incursioni, le operazioni si sono estese dal sito di Natanz a Fordow e infine a Isfahan, una città chiave per la ricerca atomica e il controllo strategico della regione. Con oltre 2,8 milioni di abitanti, Isfahan rappresenta un obiettivo cruciale nel complesso puzzle geopolitico mediorientale, sollevando nuove sfide e interrogativi sulla stabilità futura.

Dopo un giorno intero di incursioni, Israele ha esteso i suoi bombardamenti dal sito nucleare iraniano di Natanz, il principale dove si concentrano le centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, a Fordow, la "fortezza" montana vicino alla città santa di Qom, e infine a Isfahan, città dall'elevato valore strategico per la ricerca atomica e non solo. Isfahan è una città di 2,8 milioni di abitanti sita su un altopiano nei Monti Zagros, che tagliano l'Iran da Nord a Sud nel cuore del suo territorio e ne rappresentano il principale architrave difensivo. Proprio per questo, lì sono custoditi importanti siti di stoccaggio del combustibile iraniano che viene poi utilizzato negli impianti di arricchimento e che di recente gli ispettori dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea) hanno avuto modo di visionare.