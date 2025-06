Attacchi iraniani su Israele 3 morti e 80 feriti

La tensione tra Iran e Israele si intensifica: gli ultimi attacchi iraniani hanno causato tre vittime e circa 80 feriti, molti dei quali in condizioni gravi. La notte scorsa, una donna di 60 anni è stata uccisa a Tel Aviv, mentre le autorità israeliane sono in allerta massima. Questa escalation rischia di destabilizzare ulteriormente la regione, con il mondo che osserva preoccupato gli sviluppi di un conflitto sempre più acceso.

E' salito a tre morti e circa 80 feriti il bilancio degli attacchi iraniani contro Israele: lo ha reso noto il servizio medico d'emergenza israeliano (Magen David Adom), aggiungendo che diverse altre persone sono gravemente ferite. Lo riporta il Times of Israel. Durante la notte i media israeliani avevano riferito della morte di una donna di 60 anni, colpita nell'area di Tel Aviv, mentre i feriti erano una sessantina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacchi iraniani su Israele, 3 morti e 80 feriti

In questa notizia si parla di: feriti - attacchi - iraniani - israele

Attacchi russi su Kiev nella notte: feriti dei civili - Nella notte, attacchi russi su Kiev hanno causato diversi feriti tra i civili, segnando un'altra escalation nel conflitto.

MEDIO ORIENTE | Una donna di 60 anni è rimasta uccisa negli attacchi iraniani su Israele. Colpita nell'area di Tel Aviv, è deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. I media israeliani parlano anche di almeno 60 feriti Vai su X

L'ayatollah Ali Khamenei ha promesso agli iraniani la vittoria su Israele. "La Repubblica Islamica trionferà sul regime sionista, per volontà di Dio", ha detto la guida suprema nell'Iran nel discorso televisivo con cui ha annunciato la rappresaglia dopo l'attacco isr Vai su Facebook

Israele - Iran, le news dalla guerra in diretta; Israele-Iran, 78 morti e 329 feriti dopo i raid di Tel Aviv. Netanyahu: Senza l'appoggio Usa forse non avremmo lanciato l'attacco; Guerra in Medioriente: Israele attacca l'Iran | Raid su siti nucleari.

Nuovo attacco dell'Iran contro Israele, 3 morti e 80 feriti - E' salito a tre morti e circa 80 feriti il bilancio degli attacchi iraniani contro Israele: lo ha reso noto il servizio medico d'emergenza israeliano (Magen David Adom), aggiungendo che diverse altre ... Da ansa.it

Israele colpisce la residenza di Khamenei, Teheran reagisce: 3 morti e decine di feriti - Intanto l'ambasciatore israeliano all'Onu ha affermato: “La nostra attesa ... Scrive huffingtonpost.it

Guerra aperta tra Israele e Iran, attacchi incrociati nella notte. Missili contro Tel Aviv, esplosioni a Teheran: morti e terrore - Aerei da combattimento israeliani avrebbero bombardato una base militare nella città di Zanjan. Segnala msn.com