ATP Stoccarda 2025 la finale sarà tra Alexander Zverev e Taylor Fritz

L’ATP di Stoccarda 2025 si appresta a regalare un finale emozionante tra Alexander Zverev e Taylor Fritz, rispettivamente prima e seconda testa di serie. Un duello tra due talenti che tornano in grande stile alla ribalta, pronti a scrivere un nuovo capitolo sulla storica erba tedesca. La sfida promette scintille e spettacolo, e i protagonisti sono determinati a lasciare il segno. La conclusione di questa entusiasmante edizione ci attende con trepidazione.

La finale dell’ATP 250 di Stoccarda sarà tra Alexander Zverev e Taylor Fritz, rispettivamente testa di serie numero uno e due del torneo. Il tedesco, che torna otto anni dopo a giocare una finale sull’erba, ha sconfitto l’americano Ben Shelton; mentre lo statunitense ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime, ritrovandosi sull’erba tedesca dopo una stagione finora deludente. Nella prima semifinale Fritz ha dunque superato in due set Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4 7-6 in un’ora e mezza di gioco. L’americano, testa di serie numero due, è stato perfetto nei propri turni di servizio, senza aver concesso una palla break al canadese, che praticamente si è trovato avanti nel match solamente sul 4-3 del tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Stoccarda 2025, la finale sarà tra Alexander Zverev e Taylor Fritz

PRESENTAZIONE STAGIONE SU ERBA 2025 La prima settimana e' quella in corso si stanno disputando due Atp250 a Stoccarda (Zverev e Fritz le prime due teste di serie) e a Hertogenbosch in Olanda, Medvedev e il francese Humbert i primi due del seedin Vai su Facebook

