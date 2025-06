ATP Halle 2025 il tabellone di Jannik Sinner | Bublik Rublev e Zverev i possibili avversari

L’attesa è finita: Jannik Sinner torna protagonista ad ATP Halle 2025, il prestigioso torneo ATP 500 che si svolge dal 16 al 22 giugno. Con un tabellone ricco di stelle come Bublik, Rublev e Zverev, le sfide promettono emozioni intense e grandi sorprese. Chi sarà il suo prossimo avversario e quali strategie adotterà? Restate sintonizzati per scoprire le anteprime di un torneo da non perdere…

Jannik Sinner torna in campo e lo fa nel torneo ATP 500 di Halle. Sinner, campione in carica, esordirà contro un qualificato nel torneo che inizia lunedì 16 e termina domenica 22 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - halle - jannik - tabellone

ATP Halle 2025: Jannik Sinner torna a difendere il titolo. Entry list con quattro azzurri - L’ATP Halle 2025 si prepara a regalare emozioni con Jannik Sinner che torna a difendere il titolo, nella già ricca entry list che vede quattro azzurri.

Sinner riparte da Halle, primo turno contro un qualificato: il tabellone https://oggisportnotizie.it/2025/06/jannik-sinner-atp-500-halle-qualificato-cobolli-tennis/… Vai su X

Jannik Sinner riflette sulla finale del Roland Garros e si prepara con serenità alla stagione sull’erba, partendo dal torneo di Halle. “Mai giocato così bene sulla terra”. Le sue parole prima dell'inizio ad Halle ? https://buff.ly/VdRkiqc Vai su Facebook

Sinner all'Atp Halle: tabellone e avversari; Sinner debutta ad Halle contro un qualificato, pericolo Bublik al secondo turno; Halle sorteggio Sinner, avversari e quando gioca. Il tabellone completo del torneo Atp 500.

ATP Halle 2025, il tabellone di Jannik Sinner: Bublik, Rublev e Zverev i possibili avversari - Il torneo di Halle si disputa dal 1993 ed è un appuntamento fisso del circuito, si è disputato sempre sull'erba. Lo riporta fanpage.it

ATP Halle, il tabellone: ecco il possibile cammino di Sinner. Altri tre italiani presenti - Ecco l’atteso tabellone del Terra Wortmann Open, ATP 500 in programma ad Halle (Germania) che vedrà l’esordio sull’erba di Jannik Sinner. Da ubitennis.com

Pagina 1 | Torneo Halle, Sinner torna in campo: chi sfida al primo turno, possibili quarti, tabellone completo - Sorteggiato il tabellone principale del torneo di preparazione a Wimbledon. Come scrive tuttosport.com