ATP Halle 2025 chi affronterà Jannik Sinner | i possibili incroci turno per turno

Jannik Sinner si prepara a tornare in scena all’ATP Halle 2025, un torneo che rappresenta una vera sfida sulla superficie erbosa. Dopo la finale di Roland Garros e tre match-point sfiorati, l’italiano cerca rivincita e conferme. Chi affronterà Sinner nel cammino verso il titolo? Ecco i possibili incroci turno per turno, tra avversari pronti a mettere alla prova la sua tenacia e tecnica sulla terra battuta.

Jannik Sinner tornerà in campo al torneo ATP 500 di Halle dopo aver perso la finale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennista italiano ha avuto modo di pensare sull’atto conclusivo giocato domenica scorsa, dove ha avuto a disposizione tre match-point consecutivi prima di subire la rimonta dell’iberico. Si cambia superficie e ci si trasferisce sull’erba, dove il numero 1 del mondo sarà chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa in Germania. Il cammino del fuoriclasse altoatesino non sarà dei più semplici dopo un esordio sulla carta comodo contro un qualificato. 🔗 Leggi su Oasport.it