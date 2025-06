Atletica Roberta Bruni si conferma sul podio in Diamond League e balza in testa alla generale! Stoccata a Stoccolma

Roberta Bruni, stella dell’atletica italiana, si conferma protagonista di rilievo nella Diamond League, salendo sul podio a Stoccolma e conquistando la vetta della classifica generale. Con un terzo posto nel salto con l’asta, l’azzurra dimostra ancora una volta il suo talento e la sua determinazione, preparando il terreno per un weekend ricco di emozioni. La sfida continua: Roberta è pronta a scrivere nuove pagine di successo.

Roberta Bruni ha conquistato un buon terzo posto nella gara di salto con l’asta che a Stoccolma (Svezia) ha fatto da antipasto alla tappa di Diamond League che si disputerà domani pomeriggio nella sua interezza. L’azzurra si è meritata il podio nel massimo circuito internazionale itinerante per la terza volta nel corso di questa stagione dopo le seconde piazze del Golden Gala e di Doha, che insieme alla quinta posizione di Rabat hanno permesso alla nostra portacolori di issarsi al comando della classifica di specialità. La 31enne svetta con 24 punti all’attivo, contro i 21 della statunitense Sandi Morris, i 20 dell’altra americana Gabriela Leon e i 19 della slovena Tina Sutej, compiendo un passo importante verso la qualificazione alle finali che assegneranno il prestigioso diamantone prima dei Mondiali di Tokyo previsti a settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Roberta Bruni si conferma sul podio in Diamond League e balza in testa alla generale! Stoccata a Stoccolma

