Atletica Larissa Iapichino e altri 9 azzurri a Stoccolma in Diamond League Attesa per Duplantis e Warholm

L’attenzione dell’atletica internazionale si sposta a Stoccolma, dove i nostri atleti italiani, tra cui larissa Iapichino e altri nove azzurri, saranno protagonisti della Diamond League 2025. Con attese per duelli emozionanti tra Duplantis e Warholm, il meeting promette spettacolo e record. Un’occasione imperdibile per scoprire le sfide di domani: la twist tra talento e passione che rende questa disciplina così coinvolgente.

La Diamond League 2025 si trasferisce nel giro di pochi giorni da Oslo a Stoccolma per il settimo appuntamento della stagione. Nel weekend, tra oggi e domenica 15 giugno, si terrà dunque la seconda tappa consecutiva in Scandinavia con il prologo odierno riservato al salto con l'asta femminile e l'evento clou in programma domani. L'Italia verrà rappresentata nel meeting svedese da dieci atleti, ma saranno presenti tanti campioni di alto livello internazionale tra cui l'idolo locale Armand Duplantis (a caccia di un nuovo record del mondo nell'asta), l'ucraina Yaroslava Mahuchikh (primatista mondiale di salto in alto) ed un terzetto pronto a dare spettacolo nei 400 ostacoli, con il norvegese Karsten Warholm che se la vedrà ancora con lo statunitense Rai Benjamin ed il brasiliano Alison Dos Santos (forfait di Alessandro Sibilio causa influenza).

