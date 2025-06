Atletica Kelly Doualla e Anna Polinari illuminano il day-1 dei Campionati Italiani di Società

Kelly Doualla e Anna Polinari hanno incendiato il primo giorno dei Campionati Italiani di Società 2025, portando energia e spettacolo a Brescia. Tra protagonisti e sorprese, la loro performance apre una stagione ricca di emozioni e sfide. La lotta per gli Scudetti è ormai alle porte: chi salirà sul podio finale? La risposta si rivelerà domani, in un weekend che promette di essere indimenticabile per l’atletica italiana.

Va in archivio con due lampi e qualche altro spunto interessante per l’atletica italiana la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Società 2025. La Finale Oro, in programma questo weekend a Brescia, vede per il momento al comando della classifica generale provvisoria l’ Athletic Club 96 Alperia in campo maschile e l’ Atletica Brescia 1950 al femminile. Domani verranno assegnati gli Scudetti. La copertina del day-1 è tutta per Kelly Doualla, che migliora di 15 centesimi il suo personale ufficiale correndo in 11.37 (vento +1.6 ms) e firmando in un colpo solo il nuovo record italiano U18 e U20. 🔗 Leggi su Oasport.it