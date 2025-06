Atletica Bruni fa il terzo posto in Diamond League | è ancora podio per l’atleta romana

Roberta Bruni continua a stupire: dopo due straordinarie piazze d’onore, l’atleta romana conquista il terzo posto in Diamond League a Stoccolma. Con un salto di 4.53 metri, firma ancora una volta il suo nome tra le protagoniste dell’asta internazionale. Una prestazione che conferma il suo talento e la sua determinazione, regalando all’Italia un’altra preziosa medaglia. La sua costanza e passione sono la chiave del successo...

Stoccolma, 14 giugno 2025 – E' un tris fenomenale quello che Roberta Bruni ha ottenuto in Diamond League. Dopo i secondi posti avuti a Doha e a Roma, l'atleta tricolore sale sul terzo gradino a Stoccolma. L'Azzurra segna la misura di 4.53 e stacca la posizione della gioia nel salto con l'asta. In gara, ha realizzato la misura d'esordio di 4.38, al secondo tentativo. Sandi Morris stacca la prima posizione con 4.82 e Angelica Moser è seconda con 4.63. Nella stessa gara, Elisa Molinarolo sigla 4.23.