Atalanta | Odilon Kossounou riscattato dal Bayer Leverkusen per 20 milioni

L’Atalanta dà il via al suo mercato estivo con una mossa importante: il riscatto di Odilon Kossounou dal Bayer Leverkusen per 20 milioni. Un investimento strategico che conferma la fiducia nel talento ivoriano, protagonista della passata stagione con prestazioni solide e un grande potenziale. Questa operazione segna l’inizio di una campagna di rafforzamento ambiziosa, puntando a migliorare la rosa e a riconquistare posizioni di prestigio in Serie A.

Il primo vero acquisto estivo dell’ Atalanta è la conferma, annunciata ormai da qualche giorno e ufficializzata ieri, di Odilon Kossounou, riscattato a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen per 20 milioni. Raggiunto l’accordo economico con il club tedesco per abbassare dai 25 milioni, fissati un anno fa, a 20, il prezzo del riscatto del 24enne difensore centrale ivoriano che ha fatto bene nella sua prima stagione in nerazzurro con 24 gettoni, di cui 18 presenze in A e 4 in Champions, in un’annata divisa a metà per il grave infortunio al tendine che lo ha tenuto fuori da metà gennaio a Pasqua. Operazione che di fatto sarà finanziata dai 4 milioni incassati dalla cessione di Musso e dai 16 che arriveranno dai riscatti del Cagliari di Adopo e Piccoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta: Odilon Kossounou riscattato dal Bayer Leverkusen per 20 milioni

