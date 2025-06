Assunta Pacifico incanta Festa a Vico con la Linguina alla Luciana 2.0

Assunta Pacifico, l’iconica chef dietro il rinomato ‘A figlia d''o Marenaro, ha conquistato Festa a Vico con la sua linguina alla luciana 20. Un capolavoro che celebra la tradizione partenopea, rivisitata con la sua inconfondibile audacia e sensibilità moderna. La sua creazione ha lasciato senza fiato gli ospiti, dimostrando ancora una volta come il passato e il presente possano fondersi in un piatto indimenticabile, capace di raccontare storie di gusto e passione.

