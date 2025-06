Assenze gravi patologie supplenti docenti e ATA | spetta l’intero stipendio anche per quelle dovute alle conseguenze delle terapie

In situazioni di assenze derivanti da gravi patologie, il personale docente e ATA assunto a termine può sentirsi rassicurato: in presenza di terapie temporaneamente invalidanti, spetta l'intero stipendio anche durante i giorni di ricovero ospedaliero. Questa tutela sottolinea l'importanza di garantire sicurezza economica a chi affronta sfide di salute, riconoscendo il valore del loro impegno e diritto al supporto. Ma quali sono esattamente le condizioni che tutelano questa categoria?

In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente eo parzialmente invalidanti, quale trattamento economico spetta al personale docente ed ATA delle istituzioni scolastiche, assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, per i giorni di ricovero ospedaliero? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

