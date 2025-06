Assemblea elettiva di Cna Galavotti è il nuovo presidente

L’assemblea elettiva di CNA Modena si è conclusa con un risultato senza sorprese: Cesare Galavotti, già figura di spicco nel settore, è stato confermato all’unanimità come nuovo presidente provinciale. Con una lunga storia alle spalle e radici profonde nella comunità mirandolese, Galavotti si appresta a guidare l’associazione verso un futuro di crescita e innovazione. La sua nomina segna un nuovo capitolo per CNA Modena, consolidando la continuità e la passione per il settore.

Non ha riservato sorprese l'assemblea quadriennale elettiva di CNA Modena, svoltasi giovedì all'Hotel Raffaello di Modena davanti a un centinaio di funzionari e 116 delegati. All'unanimità la carica di presidente è stata assegnata al candidato unico Cesare Galavotti (nella foto), che diventa così il quattordicesimo presidente provinciale di CNA da quando, il 22 luglio 1945, è stata costituita l'Associazione modenese. Mirandolese, titolare di un'agenzia per la promozione e la vendita di servizi e prodotti per il risparmio energetico legati alle fonti rinnovabili, Galavotti va a prendere il posto di Claudio Medici, che dopo otto anni ha lasciato la carica raccogliendo la standing ovation.

