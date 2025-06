Assegno unico universale c’è una novità importantissima che riguarda il genitore superstite L’Inps | Accredito automatico

Una svolta decisiva per le famiglie italiane: l'Inps ha introdotto una novità cruciale nell'ambito dell'assegno unico universale. Ora, in caso di decesso del genitore richiedente, il servizio online permette al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare automaticamente, garantendo continuità e supporto senza interruzioni. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo nel sostegno alle famiglie in momenti delicati, rafforzando la sicurezza e l’assistenza offerta dall’Inps.

È stato implementato nelle scorse ore il servizio online riguardante l’Assegno unico e universale per i figli a carico (Auu). L’obiettivo è consentire, in caso di decesso del genitore richiedente la prestazione, al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda originaria decaduta. (CANVA FOTO) – Notizie.com A comunicare l’importante novità è stato l’Inps con un’apposita circolare. Bisogna ricordare che l’Assegno unico è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Assegno unico universale, c’è una novità importantissima che riguarda il “genitore superstite”. L’Inps: “Accredito automatico”

Assegno Unico ed Universale: la nuova tutela per il genitore superstite. - L'Assegno Unico e Universale si rinnova per offrire una tutela ancora più solida ai genitori superstiti.

