Assegnazioni provvisorie docenti neoassunti 25 26 | domanda provinciale senza deroghe Anno utile per superamento vincolo

Se sei un docente neoassunto alle prese con le assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2025-2026, questa guida ti aiuterà a navigare tra le opportunità e i vincoli della domanda provinciale senza deroghe. Conoscere le regole per ottenere l'assegnazione e comprendere come ciò influenzerà il superamento del vincolo triennale è fondamentale per pianificare il tuo percorso professionale. Ecco tutto ciò che devi sapere per fare scelte consapevoli e ottimizzare il tuo anno di servizio.

I docenti neo immessi in ruolo, soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Se la ottengono, l'anno sarà computato ai fini del superamento del predetto vincolo ma interromperà la continuità di servizio. L'articolo Assegnazioni provvisorie docenti neoassunti 2526: domanda provinciale senza deroghe. Anno utile per superamento vincolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

