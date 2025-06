Assegnati i rinforzi estivi dal ministero dell' Interno | 27 i nuovi arrivi tra le fila delle forze dell' ordine

Arrivano i rinforzi estivi nelle forze dell’ordine: 27 nuovi arrivi, richiesti dal prefetto Flavio Ferdani, per rafforzare la sicurezza e intensificare la lotta al traffico di stupefacenti durante la stagione più calda. Un segnale concreto di impegno e determinazione, volto a tutelare cittadini e visitatori. Con questi rinforzi, si inaugura un’estate all’insegna di più sicurezza e vigilanza, pronta a rispondere alle sfide del territorio.

Ventisette uomini in più tra le fila delle forze dell'ordine per garantire maggiore sicurezza e aumentare ancora di più il contrasto al traffico di stupefacenti nel corso della bella stagione. Tanti i "rinforzi" estivi assegnati dal ministero dell'Interno su richiesta del prefetto Flavio Ferdani.

