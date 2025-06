Assassin’s Creed Shadows | un leak ha rivelato la data di uscita dell’espansione? Ci sarebbe una strana coincidenza

Un nuovo leak ha svelato la possibile data di uscita del primo DLC narrativo di Assassin’s Creed Shadows, intitolato Gli Artigli di Awaji. La notizia, ancora non confermata ufficialmente da Ubisoft, si basa su una foto scattata durante una presentazione segreta che suggerirebbe il 6 ottobre 2025 come giorno di lancio. Una coincidenza intrigante che fa salire l’adrenalina degli appassionati, pronti a scoprire cosa riserva questo nuovo capitolo della saga.

Potrebbe essere trapelata in rete la data di uscita del primo DLC narrativo di Assassin’s Creed Shadows, intitolato Gli Artigli di Awaji. Sebbene Ubisoft non abbia ancora comunicato nulla di ufficiale, una foto scattata presumibilmente durante una presentazione a porte chiuse indicherebbe il 6 ottobre 2025 come giorno di lancio. La notizia è stata diffusa dall’account X (ex Twitter) ACNDaily, noto per la sua attendibilità sulle novità legate al franchise. La data è ancora da verificare, ma si inserisce in modo coerente nel contesto dei rumor precedenti. Il noto insider Tom Henderson aveva infatti già parlato di un possibile lancio a settembre, lasciando però intendere che Ubisoft stesse valutando uno slittamento a ottobre. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows: un leak ha rivelato la data di uscita dell’espansione? Ci sarebbe una strana coincidenza

In questa notizia si parla di: data - assassin - creed - shadows

Gli Artigli di Awaji, ovvero il primo DLC della storia di Assassin's Creed Shadows, potrebbe avere una data di uscita fissata e trapelata online, dimostrando un curioso tempismo. In base a quanto riferito da ACN_Daily su X, account praticamente specializzato i Vai su Facebook

Assassin's Creed Shadows, leak per la data dell'espansione: pessimo tempismo per Ubisoft?; Il primo DLC di Assassin's Creed Shadows e la modalità co-op sono al centro di un report; Assassin's Creed Shadows: trapelati data di uscita e dettagli sul DLC Claws of Awaji.

Assassin's Creed Shadows: trapela la possibile data di uscita dell'espansione, con una curiosa coincidenza - Sappiamo già che Assassin's Creed Shadows avrà un'espansione della storia chiamata Gli Artigli di Awaji, ma non è ancora nota la data di uscita ufficiale di questo pacchetto aggiuntivo, che potrebbe p ... Si legge su msn.com

Assassin's Creed Shadows, leak per la data dell'espansione: pessimo tempismo per Ubisoft? - Un foto rubata da una presentazione potrebbe aver rivelato la data di lancio dell'espansione di Assassin's Creed Shadows, Gli Artigli di Awaji. Secondo everyeye.it

Assassin's Creed Shadows: trapelati data di uscita e dettagli sul DLC "Claws of Awaji" - Il DLC "Claws of Awaji" di Assassin's Creed Shadows è previsto per settembre 2025 con oltre 10 ore di contenuti aggiuntivi e nuove armi. Scrive msn.com