Aspettando l’Italia quali squadre sono già qualificate per la Coppa del Mondo 2026 | ci sono già molte sorprese

Mentre aspettiamo l’Italia e l’inizio delle emozionanti qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026, molte nazionali hanno già assicurato il loro posto in Qatar. Con un record di 48 squadre in gara, il percorso si fa sempre più avvincente: alcune già qualificate, altre in corsa tra sorprese e grandi sfide. Scopriamo insieme le nazionali che hanno già conquistato il biglietto per la kermesse mondiale, e cosa ci aspetta nel futuro calcistico.

La Coppa del Mondo di calcio 2026 avrà un numero record di 48 squadre nel torneo che sarà co-ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada. Quarantatré squadre si qualificano attraverso i tornei di qualificazione continentali. Altre due si assicureranno il loro posto nei playoff intercontinentali con sei squadre in programma a marzo 2026. I tre paesi ospitanti si qualificano automaticamente. Il Brasile, cinque volte campione, si è qualificato martedì con una vittoria per 1-0 sul Paraguay.

