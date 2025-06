Asp Ambito 9 nominato il cda

Come assessore e come Comitato dei sindaci – ha detto Animali – desidero esprimere grande fiducia nel nuovo CDA di ASP Ambito 9, certi che lavoreranno con competenza e dedizione per migliorare i servizi rivolti alla nostra comunità. Questa nomina rappresenta un passo importante verso un’amministrazione più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini, segnando un nuovo capitolo di crescita e sviluppo per il nostro territorio.

L’assemblea dei soci dell’Asp Ambito 9 ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, oggi composto da Luca Bonvecchi, Roberta Romagnoli, Daniele Tassi, Sara Valentini e Monaldo Vignati. Nella prima seduta sarà nominato il nuovo presidente. Alla riunione erano presenti il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e il vice con delega ai Servizi sociali Samuele Animali: "Come assessore e come Comitato dei sindaci – ha detto Animali – desidero esprimere pubblicamente un sincero ringraziamento per l’impegno profuso dalla presidente uscente del Cda di Asp 9, Gianfranca Schiavoni. Sono certo che non mancherà di assicurare in altre sedi e in altre forme l’impegno sociale dimostrato in questi tre anni di proficua collaborazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Asp Ambito 9, nominato il cda

In questa notizia si parla di: nominato - ambito - animali - presenti

Ancisi: "Rappresentiamo Lega, Popolo della Famiglia, Lista per Ravenna e Ambiente e animali" La Lega non sparirà dal Consiglio Comunale, ma anzi sarà... Vai su Facebook

Asp Ambito 9, nominato il cda; Aperte le candidature per la nomina del “Garante regionale per i diritti degli animali”; Enrico Francione nominato Direttore UOC Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni dell 'Uls Dolomiti. Audio.

Lega Liguria, Fabio Ariotti nominato responsabile in Liguria del Dipartimento Tutela e benessere degli animali - Il segretario regionale della Lega, Edoardo Rixi, ha nominato Fabio Ariotti responsabile per la Liguria del dipartimento “Tutela e benessere degli animali”. Riporta msn.com

Avvocato nominato garante degli animali - La legale è stata individuata dalla Consulta degli animali, composta dalle associazioni animaliste del territorio ... Si legge su ilrestodelcarlino.it