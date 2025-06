Asmodee 2025 è la volta dei giochi in uscita a giugno

Preparati a vivere un giugno di emozioni con le nuove uscite di Asmodee 2025! Tra avventure galattiche e missioni intense, i giochi in arrivo promettono di coinvolgere appassionati e famiglie. La vera sfida? Unire le forze per sconfiggere il male e portare a casa la vittoria. Sei pronto a scoprire cosa ti attende? La risposta è nel cuore dell’azione, perché questa volta, il destino si scrive insieme.

: Asmodee 2025 – THE MANDALORIAN: ADVENTURES CLAN – OF TWO. Data di uscita prevista: 6 Giugno 2025 Al Mandaloriano viene affidato il compito di riportare il Bambino dalla sua gente, ma i pericoli si annidano ovunque. RiuscirĂ a trovare il Jedi, o Moff Gideon otterrĂ ciò che sta cercando? I giocatori dovranno lavorare assieme per completare emozionanti missioni ispirate alla stagione 2 di The Mandalorian! EROI CORAGGIOSI: Si potrĂ giocare nei panni di 4 nuovi personaggi, ciascuno con stili di gioco, abilitĂ e stratagemmi diversi. NUOVE SFIDE: Carte duello, eventi continui e inedite capacitĂ dei nemici aggiungono nuovi livelli di strategia e richiedono nuove tattiche per vincere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it