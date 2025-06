Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti condannata a risarcire un dirigente medico per ferie non godute

Una recente sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila segna un importante precedente nel settore sanitario: l’ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti è stata condannata a risarcire un dirigente medico per ferie non godute, con una somma di oltre 41.000 euro. Questo caso evidenzia come anche i diritti dei professionisti sanitari siano tutelati e riconosciuti. La vicenda apre uno scenario nuovo sulla tutela del personale medico e sui doveri delle strutture sanitarie.

Con sentenza del 12 giugno 2025, la Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato l'Azienda sanitaria locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti al pagamento in favore di un dirigente medico, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Damiano del Foro di Vasto, della somma di 41.083,70 euro, oltre agli interessi.

