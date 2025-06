Ascolti tv venerdì 13 giugno | Tim Summer Hits 2025 Tradimento Farwest

Venerdì 13 giugno 2025, una serata ricca di intrattenimento e grandi show televisivi ha catturato l’attenzione degli italiani. Tra musica, film e approfondimenti, i programmi più seguiti hanno segnato un record di ascolti, creando un vero e proprio confronto tra titoli di punta. Ma chi ha conquistato il podio degli ascolti di ieri sera? Scopriamo insieme i dati ufficiali e le preferenze del pubblico italiano.

Ascolti tv venerdì 13 giugno 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 13 giugno 2025? Su Rai 1 è andato in onda Tim Summer Hits 2025. Su Rai 2 La tv nel pozzo. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Tradimento. Su Italia 1 Creed II. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 13 giugno 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 13 giugno 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it