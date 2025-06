Ascolti TV | Venerdì 13 Giugno 2025 Il Summer Hits debutta al 18% tiene Tradimento 15.3%

La serata televisiva di venerdì 13 giugno 2025 si conferma ricca di appuntamenti di successo, con il debutto di Tim Summer Hits su Rai1 che ha attirato oltre 2,3 milioni di spettatori e tradizionali televendite come Tradimento su Canale5. Tra film e programmi di intrattenimento, ogni rete ha saputo catturare un pubblico vario e numeroso. Ma quali sono stati i vincitori della serata? Ecco un quadro dettagliato degli ascolti.

Nella serata di ieri, venerdì 13 giugno 2025, su Rai1 la prima puntata di Tim Summer Hits ha interessato 2.324.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.039.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 La TV nel Pozzo intrattiene 301.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 Creed II incolla davanti al video 700.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 FarWest segna 574.000 spettatori (4.2%); all’interno TG3 Edizione Straordinaria di breve durata a 663.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.124.000 spettatori (9.4%). Su La7 l’ultimo appuntamento con Propaganda Live raggiunge 849. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 13 Giugno 2025. Il Summer Hits debutta al 18%, tiene Tradimento (15.3%)

In questa notizia si parla di: venerdì - giugno - summer - tradimento

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 6 giugno 2025 - Se sei curioso di scoprire cosa riservano le stelle per te oggi, non puoi perderti l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 6 giugno 2025.

Ieri e oggi in TV — Ascolti di venerdì 13 giugno 2025: 2,3 milioni (18%) per la prima puntata di Tim Summer Hits; 2 milioni (15,3%) per la telenovela turca Tradimento https://ift.tt/SIYNeUO Vai su X

Gli ascolti tv di venerdì 13 giugno, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto tra Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu, in onda su Rai 1, e la soap Tradimento trasmessa su Canale 5. Vai su Facebook

Ascolti tv venerdì 13 giugno: chi ha vinto tra Tradimento e Tim Summer Hits 2025; Ascolti tv ieri venerdì 13 giugno chi ha vinto tra Tim Summer Hits e Tradimento, dati Auditel Quarto Grado; Stasera in tv (13 giugno): Diego Bianchi chiude e Carlo Conti verso una serata da record su Rai 1.