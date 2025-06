Ascolti tv del 13 giugno Carlo Conti con Tim Summer Hits 2025 o Tradimento

Il 13 giugno ha visto un duello tra musica e soap: su Rai 1, Carlo Conti e Andrea Delogu hanno conquistato il pubblico con Tim Summer Hits 2025, una festa estiva di balli e canzoni, mentre Canale 5 ha scommesso sul tradizionale appuntamento con la soap Tradimento. La serata ha confermato come l’intrattenimento televisivo continui a catturare l’attenzione degli italiani, soddisfacendo gusti diversi e creando momenti memorabili. Ma quale sarà stato il risultato degli ascolti?

Carlo Conti e Andrea Delogu hanno fatto ballare e cantare con la kermesse musicale dell'estate, Tim Summer Hits 2025 su Rai 1. Mentre Canale 5 ha mandato in onda il consueto appuntamento del venerdì sera con la soap Tradimento. Carlo Conti è tornato in prima serata su Rai 1 per condurre l'edizione 2025 di Tim Summer Hits. Al suo fianco c'era Andrea Delogu. Sul palco di Piazza del Popolo a Roma si sono alternati Achille Lauro, Alex Britti e Clementino, Anna, Annalisa, BigMama, Bresh, Brunori Sas, Fedez e Clara, Gabry Ponte, Ghali, Gigi D'Alessio, A-Clark, Iva Zanicchi e Vinny, Negramaro, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Tananai, The Kolors.

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

Ci vediamo il prossimo venerdì 20 giugno con il secondo appuntamento dei #TIMSummerHits su @RaiUno @RaiRadio2 e @RaiPlay sempre in compagnia di Carlo Conti, Andrea Delogu , Mattia Stanga, Jody Cecchetto, Carolina di Domenico e tantissime altr Vai su X

L’estate ha una sola colonna sonora. È tornato il #TIMSummerHits! La musica accende le emozioni e connette le persone, e anche quest’anno lo facciamo #insieme. Carlo Conti e Andrea Delogu ci accompagnano in un viaggio musicale che unisce gener Vai su Facebook

