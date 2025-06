Ascoli tra nuova società Ds e allenatore | tutte le novità per la prossima stagione

Ascoli si prepara a una nuova avventura, tra cambio di proprietà, rinnovi societari e decisioni strategiche per la prossima stagione. Dopo l’ok di Covisoc all’iscrizione alla Serie C, i bianconeri sono pronti a vivere un mercato intenso, con novità su formazione e allenatore. La squadra si riscopre più determinata che mai, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Ecco tutto ciò che c’è da sapere in vista di questa entusiasmante stagione.

I bianconeri vivranno un mercato intenso dopo il cambio di proprietà e l’ok della Covisoc per l’iscrizione al campionato di Serie C: tutti i dettagli in vista della prossima stagione La stagione 2024-25 si è da poco conclusa, ma è già tempo di proiettarsi verso la prossima. Anche l’Ascoli ha già iniziato a lavorare in vista di quello che sarà il prossimo campionato di Serie A. Il club bianconero ha appena cambiato proprietà, passando da Pulcinelli a Bernardino Passeri. (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo il via libera della Covisoc all’iscrizione al campionato di Serie C, diverse saranno le situazioni che dovrà definire la neonata società: permanenze, addii e nuovi arrivi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ascoli tra nuova società, Ds e allenatore: tutte le novità per la prossima stagione

