Ascoli ottiene la licenza per la Serie C | Passaggio di proprietà imminente

Ascoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia: con la licenza ufficiale per la Serie C ottenuta dalla Covisoc, il club bianconero si appresta a tornare in campo. Un passo importante che apre le porte a una nuova stagione di sfide e ambizioni. La prossima avventura del Picchio sta per iniziare: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Ascoli pronto a prendere parte al prossimo campionato di serie C. Il club bianconero ieri, attraverso una comunicazione diramata dal proprio ufficio stampa in via non ufficiale, ha reso noto di aver ricevuto dalla Covisoc la licenza nazionale necessaria per garantire la partecipazione del Picchio al prossimo torneo di terza serie. Il club di corso Vittorio Emanuele avrebbe anche ottenuto il semaforo verde dalla commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi in relazione allo stadio Del Duca che nell’estate 2023 aveva visto effettuato un intervento volto a rinnovare l’impianto di illuminazione con l’installazione di nuove torri faro e lampade a led. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli ottiene la licenza per la Serie C: Passaggio di proprietĂ imminente

