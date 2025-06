ASACERT | Lucca sfumato accordo per ripartire dalla Serie D

L’opportunità di rilanciare il calcio a Lucca si è sfumata, nonostante l’impegno e la disponibilità di ASACERT SB Spa, ente leader in certificazioni e formazione. La volontà di acquisire un titolo sportivo e dare nuova linfa al settore locale era concreta, ma gli accordi non sono andati a buon fine. La speranza resta, perché il futuro dello sport lucchese merita di tornare protagonista.

Roma, 14 giu. - Sfumata l'occasione di rilancio del calcio a Lucca, nonostante l'impegno concreto e la piena disponibilità dimostrata da ASACERT SB Spa -Ente di ispezione, certificazione, valutazione e formazione con numerosi accreditamenti in Italia e all'estero - per l'acquisizione del titolo sportivo di una società, proprio al fine di favorire un percorso di rilancio, che avrebbe permesso alcalcio lucchese di partire dalla Serie D. L'operazione si è arenata, mancando le condizioni per la prosecuzione della trattativa con la società interessata, nonostante le garanzie fornite da ASACERT e nonostante il ruolo attivo dell'Amministrazione Comunale di Lucca, che si era posta come facilitatrice dell'intesa tra le parti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: asacert - lucca - serie - sfumato

