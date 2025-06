Artinscena è suoni danze poesia Si parte dalla Rocca di Fiumalbo

Preparati a vivere un’estate ricca di emozioni con Artinscena 2023, la tredicesima edizione di un festival che unisce suoni, danze e poesia in un caleidoscopio di creatività. Dalla suggestiva Rocca di Fiumalbo, oltre 100 artisti provenienti dall’Appennino alla pianura si esibiranno in più di 40 eventi coinvolgenti. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di arte e cultura. Ti aspettiamo per celebrare insieme la magia di questa straordinaria manifestazione!

Sabato 21 giugno prende il via la tredicesima edizione di Artinscena. Organizzato dal Laboratorio Culturale Aps, Artinscena ‘suona’ con oltre 40 eventi e 100 artisti "dall’Appennino alla pianura", commenta Andrea Candeli, musicista e organizzatore del festival. La manifestazione sarà aperta sabato prossimo alla Rocca di Fiumalbo da Valentina Marrocolo e Christian Galasso con ‘La Notte Romantica’. Evento - come quasi tutti - aperto al pubblico e gratuito che porta il candlelight come format. "L’esibizione sarà un connubio di sensi, anche grazie all’illuminazione data dalle candele, che si rincorreranno con i colori della natura durante l’esibizione", chiosa Marroccolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Artinscena è suoni, danze, poesia. Si parte dalla Rocca di Fiumalbo

