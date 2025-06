Arrivano due giornate di caldo Protezione civile in preallerta per il rischio incendi

preoccupante escalation delle temperature che potrebbe mettere a dura prova la nostra resistenza e l’ambiente circostante. La Protezione Civile invita cittadini e visitatori a adottare comportamenti responsabili per prevenire incendi e garantire la propria sicurezza. È fondamentale rimanere informati sugli aggiornamenti e rispettare le misure di prudenza. Solo con la collaborazione di tutti possiamo affrontare al meglio questa criticità.

La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte del 15 giugno per le successive 48 ore. Per la città di Palermo sono previste, per la giornata di domani, ondate di calore al livello 1 (colore giallo), con una.

