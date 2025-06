Arrestato per evasione a Schio 43enne catturato su un treno durante un controllo di routine

A Schio, un'ordinaria giornata di controllo si è trasformata in una scoperta sorprendente: un uomo di 43 anni, evaso dagli arresti domiciliari, è stato catturato su un treno durante un normale controllo di routine. La sua fuga ha messo in luce l'importanza delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza pubblica e nel mantenere l’ordine. Questa vicenda ci ricorda quanto sia cruciale la vigilanza continua per tutelare la comunità.

Un uomo di 43 anni è stato arrestato per evasione a bordo di un treno a Schio. Era sottoposto agli arresti domiciliari per reati precedenti.

