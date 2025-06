Arona fa canestro dalla ruota panoramica a 40 metri di altezza

Proprio in un'impresa che unisce adrenalina, abilità e passione, Lorenzo Pinciroli dimostra come il basket freestyle possa superare ogni limite, anche quelli dell'altezza. Da 7 a 40 metri, le sue prodezze sulla ruota panoramica di Arona sul lungo lago hanno lasciato tutti senza fiato, trasformando un semplice gioco in un vero spettacolo di destrezza e coraggio. Una sfida che conferma come nulla sia impossibile quando si uniscono talento e determinazione.

Da 7 metri, da 12, da 15, da 20 e anche da 40 metri, il punto più alto. Si tratta delle distanze da cui l'aronese Lorenzo Pinciroli, il leader dei DaMove, la crew leader di basket freestyle, ha fatto canestro con la palla da basket dalla ruota panoramica di Arona, sul lungo lago. Proprio in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Arona, fa canestro dalla ruota panoramica a 40 metri di altezza

In questa notizia si parla di: metri - arona - canestro - ruota

Nuovo playground ad Arona. Per celebrarlo, un canestro da 40 metri… di altezza Vai su X

Arona, fa canestro dalla ruota panoramica a 40 metri di altezza; Nuovo playground ad Arona. Per celebrarlo, un canestro da 40 metri… di altezza.

Grande ruota panoramica di 50 metri apre i battenti venerdì - La ditta Technical Park ha montato una ruota panoramica di 50 metri e la inaugurerà aprendola eccezionalmente al pubblico per soli tre giorni prima di consegnarla al committente (Società ... Riporta ilgazzettino.it

Una ruota panoramica da 50 metri aperta tre giorni - La ditta Technical Park ha montato una ruota panoramica di 50 metri e la inaugurerà aprendola eccezionalmente al pubblico per soli tre giorni prima di consegnarla al committente (Società ... ilgazzettino.it scrive

Un ruota panoramica alta 55 metri - Una ruota panoramica di 55 metri e una pista di pattinaggio intorno alla vasca centrale, questi i fulcri delle festività fiorentine alla Fortezza da Basso. Riporta lanazione.it