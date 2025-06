Arnoux duro | Vasseur parlano i risultati Hamilton? Paga l' età

Nel mondo della Formula 1, le parole di Arnoux Duro e Vasseur risuonano come un campanello d’allarme: i risultati parlano chiaro, Hamilton paga il prezzo di una strategia incerta. L’ex pilota Ferrari, vincitore nel 1983 in Canada, mette in guardia: «Se non si comincia subito a lavorare sul 2026, rischiamo di essere già fuori gioco». La gara è appena iniziata, ma il futuro si costruisce oggi.

L'ex pilota della Ferrari, che in Canada nel 1983 vinse la prima gara alla guida della rossa, è netto: "Spero stiano già lavorando alla macchina per il 2026, altrimenti siamo messi male".

