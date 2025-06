Arnold Schwarzenegger | Film in Famiglia? Solo con una Sceneggiatura da Oscar!

Scopri i segreti di Arnold Schwarzenegger nel mondo del cinema familiare, dove solo una sceneggiatura da Oscar può aprire le porte a un film in famiglia con Chris Pratt e il giovane Patrick. Tra script stellari e sorprese irresistibili, la leggenda di Hollywood rivela le condizioni per recitare insieme, lasciando il pubblico desideroso di vedere anche possibili cameo a sorpresa in 'The White Lotus'. Preparati a un mix di emozioni e spettacolo di altissimo livello.

La leggenda di Hollywood svela le condizioni per recitare con Chris Pratt e suo figlio Patrick, tra script stellari e possibili apparizioni a sorpresa in 'The White Lotus'.

