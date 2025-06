Armato di coltello rapina un ambulatorio ma durante la fuga inciampa e cade arrestato

Una rapina sventata nel cuore della città: un uomo armato di coltello aveva appena messo a segno il colpo, ma il destino ha deciso diversamente. Mentre tentava la fuga con il bottino, l'inatteso è successo: un inciampo fatale che ha portato all'arresto. La vicenda dimostra come il coraggio e la prontezza possano fare la differenza, anche nelle situazioni più imprevedibili.

Stava per scappare, con il bottino in tasca e un coltello fra le mani, ma è inciampato poco dopo essere uscito ed è stato bloccato per terra. Un uomo di 50 anni è stato arrestato due giorni fa con l'accusa di avere rapinato un poliambulatorio di via Emilio Salgari, tra Tommaso Natale e la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Armato di coltello rapina un ambulatorio ma durante la fuga inciampa e cade, arrestato

