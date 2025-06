Aria pesante dentro il Pd In via Carraia arriva Fossi | Piena fiducia e sostegno

In un clima di grande tensione e incertezza, la giornata di ieri ha messo alla prova il cuore del centrosinistra pratese. La sede del PD in via Carraia si è tinta di emozioni contrastanti: da un lato, l'ombra dell'inchiesta, dall'altro, un forte gesto di solidarietà . Emiliano Fossi, segretario del PD Toscana, ha scelto di essere presente, portando con sé un segnale di fiducia e sostegno che rafforza il legame con la città e le sue istituzioni. A...

Giornata pesante in via Carraia, quella di ieri, per il Partito Democratico. Sede del Pd pratese e cuore pulsante del centrosinistra cittadino, il quartier generale è stato attraversato da tensioni e solidarietà dopo la notizia dell'inchiesta che coinvolge la sindaca Ilaria Bugetti. Un segnale forte è arrivato dal segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi, che ha raggiunto Prato per ribadire vicinanza personale e politica alla prima cittadina: "A nome mio e del Pd Toscana esprimo piena vicinanza e affetto alla sindaca di Prato Ilaria Bugetti, che sono certo saprà dimostrare la sua estraneità ai fatti e la correttezza del suo lavoro, correttezza che la contraddistingue sia a livello politico che morale.

